Список медалистов 15-го дня Олимпиады в Пекине

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По итогам 15-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно семь комплектов наград.

Фристайл. Ски-хафпайп. Мужчины.

1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00 балла; 2. Дэвид Уайз (США) — 90,75 балла; 3. Алекс Феррейра (США) — 86,75 балла.

Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км. Мужчины.

1. Александр Большунов (Россия) — 1 час 11 минут 32,7 секунды; 2. Иван Якимушкин (Россия) — 1:11:38,2; 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:11:39,7.

Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины.

1. Барт Свингс (Бельгия) — 63 очка; 2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея) — 40; 3. Ли Сын Хун (Южная Корея) — 20.

Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины.

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 60 очков; 2. Ивани Блонден (Канада) — 40; 3. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 20.

Кёрлинг. Мужчины.

1. Швеция; 2. Великобритания; 3. Канада.

Фигурное катание. Спортивные пары.

1. Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай) — 239,88 балла; 2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) — 239,25 балла; 3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) — 237,71.

Бобслей. Двойки. Женщины.

1. Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия) — 4 минуты 3,96 секунды; 2. Мариама Яманка и Александра Бургхардт (Германия) — 4:04,73; 3. Элана Мейерс Тейлор и Сильвия Хоффман (США) — 4:05,48.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте после 15-го дня Игр в Пекине.