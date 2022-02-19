Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте после 15-го дня Игр в Пекине

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В субботу, 19 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Благодаря блестящей работе Александра Большунова и Ивана Якимушкина в лыжном масс-старте и великолепным выступлениям фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар копилка сборной России пополнилась четырьмя медалями.

По итогам 15-го дня соревнований национальная команда поднялась на восьмое место в медальном зачёте. В активе россиян — шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего отечественные спортсмены на текущих Играх завоевали 31 медаль.

Единоличным лидером остаётся Норвегия (15, 8, 12), которая досрочно стала победителем зачёта. На втором месте идёт Германия (11, 8, 5), а на третью строку поднялся Китай (9, 4, 2).

В заключительный, 16-й, день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России обновила рекорд по завоёванным медалям на одной зимней Олимпиаде.