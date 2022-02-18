Сборная России по хоккею в финале Игр, Тарасова и Морозов вторые в короткой программе: итоги 18 февраля

Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP в Марселе.
Валиева вернулась в Москву после участия в ОИ-2022 в Пекине.
Россия сыграет с Финляндией в финале хоккейного турнира на ОИ-2022.
Россия в серии буллитов обыграла Швецию и вышла в финал хоккейного турнира на ОИ-2022.
Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар на Олимпиаде.
Захарова назвала Щербакову, Трусову и Валиеву гордостью России.
Сафиуллин сенсационно обыграл Циципаса на турнире в Марселе.
Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде.
Норвегия установила рекорд зимних Игр по количеству выигранных золотых медалей.
Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине.
Тихонов назвал отрицательным результат российских биатлонистов на ОИ в Пекине.
В Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой.
Голландский конькобежец Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м.
Норвежский биатлонист Бё одержал победу в масс-старте на ОИ в Пекине.
Вайцеховская считает, что Валиевой не стоило выступать в командном турнире на ОИ.
В WADA обвинили РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы Валиевой.
Губерниев заявил, что женская сборная России по биатлону выполнила программу-минимум на ОИ-2022.
Глава ОКР — о Валиевой: бедная девочка.
Ранее был опубликован список медалистов 14-го дня Олимпиады в Пекине.