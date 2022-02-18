Сборная России по хоккею в финале Игр, Тарасова и Морозов вторые в короткой программе: итоги 18 февраля

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Сборная России по хоккею пробилась в финал Олимпиады, фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде, Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP в Марселе.

Валиева вернулась в Москву после участия в ОИ-2022 в Пекине.

Россия сыграет с Финляндией в финале хоккейного турнира на ОИ-2022.

Россия в серии буллитов обыграла Швецию и вышла в финал хоккейного турнира на ОИ-2022.

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар на Олимпиаде.

Захарова назвала Щербакову, Трусову и Валиеву гордостью России.

Сафиуллин сенсационно обыграл Циципаса на турнире в Марселе.

Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде.

Норвегия установила рекорд зимних Игр по количеству выигранных золотых медалей.

Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине.

Тихонов назвал отрицательным результат российских биатлонистов на ОИ в Пекине.

В Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой.

Голландский конькобежец Крол стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м.

Норвежский биатлонист Бё одержал победу в масс-старте на ОИ в Пекине.

Вайцеховская считает, что Валиевой не стоило выступать в командном турнире на ОИ.

В WADA обвинили РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы Валиевой.

Губерниев заявил, что женская сборная России по биатлону выполнила программу-минимум на ОИ-2022.

Глава ОКР — о Валиевой: бедная девочка.

Ранее был опубликован список медалистов 14-го дня Олимпиады в Пекине.