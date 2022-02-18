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Список медалистов 14-го дня Олимпиады в Пекине

18.02.2022, 14:35 |

По итогам 14-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио было разыграно пять комплектов наград.

Список медалистов 14-го дня Олимпиады в Пекине
  • Gettyimages.ru

Фристайл (ски-хафпайп, женщины):

1. Элин Гу (Китай) — 95,25 балла; 2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75 балла; 3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75 балла.

Фристайл (ски-кросс, мужчины):

1. Райан Режес (Швейцария); 2. Алекс Фива (Швейцария); 3. Сергей Ридзик (Россия).

Биатлон (масс-старт 12,5 км, женщины):

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40:18; 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 40:33,3; 3. Марте Олсбю Ройселанн (Норвегия) — 40:52,9.

Биатлон (масс-старт 15 км, мужчины):

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38:14,4; 2. Мартин Понсилуома (Швеция) — 38:54,7; 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 39:26,9.

Конькобежный спорт (1000 м, мужчины):

1. Томас Крол (Нидерланды) — 01:7,92; 2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1:08,32; 3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия) — 1:08,48.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине.

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