Список медалистов 14-го дня Олимпиады в Пекине

Фристайл (ски-хафпайп, женщины):
1. Элин Гу (Китай) — 95,25 балла; 2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75 балла; 3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75 балла.
Фристайл (ски-кросс, мужчины):
1. Райан Режес (Швейцария); 2. Алекс Фива (Швейцария); 3. Сергей Ридзик (Россия).
Биатлон (масс-старт 12,5 км, женщины):
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40:18; 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 40:33,3; 3. Марте Олсбю Ройселанн (Норвегия) — 40:52,9.
Биатлон (масс-старт 15 км, мужчины):
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38:14,4; 2. Мартин Понсилуома (Швеция) — 38:54,7; 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 39:26,9.
Конькобежный спорт (1000 м, мужчины):
1. Томас Крол (Нидерланды) — 01:7,92; 2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1:08,32; 3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия) — 1:08,48.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине.