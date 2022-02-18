Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 14-го дня Игр в Пекине

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В пятницу, 18 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну бронзовую медаль.

Благодаря сенсационному выступлению фристайлиста Сергея Ридзика в ски-кроссе копилка сборной России пополнилась одной медалью.

По итогам 14-го дня соревнований национальная команда сохранила девятое место в медальном зачёте. В активе россиян пять золотых медалей, девять серебряных и 13 бронзовых наград. Всего на счету отечественных спортсменов 27 медалей. Единоличным лидером остаётся Норвегия (15, 8, 11), на втором месте идёт Германия (10, 7, 5), а на третьем располагаются США (8, 8, 5).

В 15-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей.

Ранее экс-глава СБР Александр Тихонов назвал отрицательным результат российских биатлонистов на ОИ в Пекине.