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Глава ОКР — о Валиевой: бедная девочка

18.02.2022, 12:02 |

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал результаты женского турнира в одиночном фигурном катании на Играх в Пекине.

Глава ОКР — о Валиевой: бедная девочка
  • Gettyimages.ru

«До сих пор такие эмоции, что очень трудно говорить. Аня Щербакова — настоящая чемпионка, которая показала нам всю свою красоту и грацию! Саша Трусова — большая молодец, ты нереально откатала произвольную программу. Мы очень тебя любим. По поводу Камилы Валиевой, как отец двух спортсменок, я могу сказать только одно — бедная девочка. Всем трём нашим девушкам, их таланту и внутренней силе мы аплодируем стоя!» — написал Поздняков в своём Instagram-аккаунте.

15-летняя Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста россиянки от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Ковтун назвал золото Щербаковой на ОИ в Пекине безусловно заслуженным.

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