Губерниев: женская сборная России по биатлону выполнила программу-минимум на ОИ-2022

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Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.

«Кристина Резцова слишком резко начала. Надо было внимательнее подходить к лёжке. Шесть промахов — это слишком много. Если бы их было четыре, то Резцова абсолютно точно взяла бы медаль. Жаль, что у неё три гонки в восьмерке. Она имела потенциал побороться. Но Кристина ещё очень молода, впереди у неё ещё не одна Олимпиада. Она своё золото ещё возьмёт! Слава Богу, что Резцову не взяли на централизованную подготовку. Боюсь представить, что бы с ней было, если бы она готовилась к Играм в группе Шашилова. Мы видели, что в личных гонках лишь Кристина в состоянии бороться за медаль. К сожалению, Нигматуллина и Казакевич не справились. Ничего нового. В любом случае наша женская сборная выполнила свою программу-минимум. В эстафете вообще прыгнули выше головы — второе место. Даже мыслей не было, что кто-то, кроме Резцовой, сможет бороться за место на подиуме. Это было ясно ещё в декабре», — цитирует Губерниева Sport24.

Золото в масс-старте завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой. Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место, а Ирина Казакевич — 20-е.

Ранее Тихонов выразил мнение, что Резцовой не повезло с ветром во время масс-старта на ОИ-2022.