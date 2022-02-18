Тихонов считает, что Резцовой не повезло с ветром во время масс-старта на ОИ-2022

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женского масс-старта на Играх 2022 года в Пекине.
Тихонов считает, что Резцовой не повезло с ветром во время масс-старта на ОИ-2022
  • AP

«Сложно было ожидать хорошего, серьёзного результата от кого-то, кроме Кристины Резцовой. Видно, что она готовилась отдельно, и это дало свои плоды. Резцова — единственная из сборной России, кто может противостоять лидерам. Очень и очень обидно, что по итогам масс-старта она пятая. Сегодня была карточная игра. У всех был штраф. Просто кому-то досталось чуть меньше порывов ветра, а Кристине не повезло. Это очень важный фактор, с которым не все сумели справиться. Всё, Олимпиада закончилась. Остаётся лишь делать выводы. Однако уровень нашей сборной выглядит неутешительно, мягко говоря», — цитирует Тихонова Sport24.

Резцова финишировала пятой, допустив шесть промахов на огневых рубежах. Победу с четырьмя промахами одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.

Ранее сообщалось, что французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт на ОИ-2022.

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