Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде.

«Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, — всё это решат в администрации президента», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его словам, 15-летнюю спортсменку будут встречать в аэропорту после прибытия с Игр со всеми почестями как олимпийскую чемпионку.

«Она будет окружена вниманием и заботой. У неё впереди большая работа, да и вся жизнь впереди», — добавил депутат.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, а также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил мнение, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен был быть сдержаннее в своих заявлениях о Валиевой.