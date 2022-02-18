Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде

«Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, — всё это решат в администрации президента», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
По его словам, 15-летнюю спортсменку будут встречать в аэропорту после прибытия с Игр со всеми почестями как олимпийскую чемпионку.
«Она будет окружена вниманием и заботой. У неё впереди большая работа, да и вся жизнь впереди», — добавил депутат.
На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, а также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил мнение, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен был быть сдержаннее в своих заявлениях о Валиевой.