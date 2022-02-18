Матыцин считает, что Бах должен был быть сдержаннее в своих заявлениях о Валиевой

«Комментарии — это дело личное. Но, естественно, если высказывается президент МОК как президент олимпийского комитета, я считаю, что комментарии должны быть более сдержанными. Насколько я знаю, речь шла о телевизионной трансляции, а по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно», — приводит ТАСС слова Матыцина.
На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры восприняли неудачный прокат Валиевой в произвольной программе.
15-летняя фигуристка показала лучший результат в короткой программе, однако в произвольной допустила ряд ошибок и стала четвёртой.
Ранее в Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой.