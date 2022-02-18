Матыцин считает, что Бах должен был быть сдержаннее в своих заявлениях о Валиевой

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался свое отношение к словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который раскритиковал отношение тренеров и окружения фигуристки Камилы Валиевой к её неудачному прокату произвольной программы на Играх в Пекине.

«Комментарии — это дело личное. Но, естественно, если высказывается президент МОК как президент олимпийского комитета, я считаю, что комментарии должны быть более сдержанными. Насколько я знаю, речь шла о телевизионной трансляции, а по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно», — приводит ТАСС слова Матыцина.

На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры восприняли неудачный прокат Валиевой в произвольной программе.

15-летняя фигуристка показала лучший результат в короткой программе, однако в произвольной допустила ряд ошибок и стала четвёртой.

Ранее в Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой.