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В Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой

18.02.2022, 13:42 |

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего тренеров и окружение российской фигуристки Камилы Валиевой.

В Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой
  • Gettyimages.ru

«Томас Бах — это весьма авторитетный человек в мировом спорте, он возглавляет МОК, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся. Баху не нравится жёсткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жёсткость тренера — это залог побед учеников, и мы видим, что ученики добились побед», — цитирует Пескова ТАСС.

На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры восприняли неудачный прокат Валиевой в произвольной программе.

15-летняя фигуристка показала лучший результат в короткой программе, однако в произвольной допустила ряд ошибок и стала четвёртой.

Ранее Слуцкая отреагировала на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой.

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