Слуцкая отреагировала на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой

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Двукратная олимпийская призёрка в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала замечание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно поведения тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой.
Слуцкая отреагировала на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой
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«Это Олимпиада, где есть победители и проигравшие. Что значит «холод»? У каждого тренера своя тактика и методика. Тренер хорошо знает своего спортсмена и знает, в какой момент подойти и что сказать», — сказала Слуцкая в комментарии НСН.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

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