Захарова назвала Щербакову, Трусову и Валиеву гордостью России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова поблагодарила российских фигуристок Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву за выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Анна, Александра и Камила! Вы — наша гордость. Каждая из вас уникальна. Вы лишь входите во взрослую жизнь, но как мощно. Для каждой из вас эта Олимпиада — отправная точка. Куда и как вы будете двигаться, зависит исключительно от вас. Вам ещё нет и 18 лет, а вы уже сотворили историю: мирового спорта, страны, свою собственную. И это только начало. Возвращайтесь в эти моменты, но двигайтесь вперёд. И главное. Сломать человека нельзя. Он может сломать себя сам, сломаться. Мы все увидели, что к вам это не относится. Просто судьба поставила перед каждой новые цели. «Зачем» и «почему» — узнаете чуть позже, когда будете отмечать ваши новые победы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

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