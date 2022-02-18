Глава ФФККР — о словах Баха: стараются переложить вину с больной головы на здоровую

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу холодного отношения к Камиле Валиевой тренеров группы Этери Тутберидзе.

«Может быть, уважаемый господин президент МОК включил не тот канал или возникли помехи в трансляции, поскольку многомиллионная аудитория и все, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно другую картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, — её окружение и вся наша команда — делали всё возможное, чтобы поддержать её в эту сложную минуту. Нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая все правила и законы, делали всё, чтобы морально раздавить Валиеву, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всём команду Этери Тутберидзе», — цитирует сайт ФФККР заявление Горшкова.

Также глава федерации подчеркнул, что считает поведение СМИ и ряда официальных лиц травлей 15-летней фигуристки.

«Ряд отдельных заявлений лишь нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды. У сожалению, это прямо повлияло на её выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпиаде в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки», — добавил Горшков.

Ранее Матыцин выразил мнение, что Бах должен был быть сдержаннее в своих заявлениях о Валиевой.