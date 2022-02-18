В WADA обвинили РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало заявление относительно поздних результатов пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается задержки между взятием допинг-пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA снова заявляет, что явная ответственность за это лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного соревнования. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет данного образца, несмотря на то что лаборатория сообщила о задержках, которые были вызваны вспышкой коронавируса среди её сотрудников», — говорится в заявлении организации.

15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее в МОК выразили готовность предоставить Валиевой психологическую помощь.