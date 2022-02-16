Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете, лыжники — две бронзы в командном спринте: итоги 16 февраля

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Играх-2022.
Шашилов сообщил о своём уходе из сборной России.
Ступак и Непряева завоевали бронзу командного спринта на ОИ в Пекине.
Большунов вышел на третье место по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Российские лыжники завоевали рекордное количество медалей на ОИ-2022.
Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на ОИ-2022 в Пекине.
МОК сообщил, что результат фигуристки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным.
МОК сообщил, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.
В МОК сообщили, что проба Б фигуристки Валиевой ещё не вскрыта.
Косторная досрочно завершила сезон после травмы руки.
Хачатурянц заявил, что РПЛ не планирует расширение лиги.
В Минспорте прокомментировали новость о достижении соглашения с РФС по лимиту на легионеров.
Ранее Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 12-го дня Олимпиады в Пекине.