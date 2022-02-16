Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете, лыжники — две бронзы в командном спринте: итоги 16 февраля

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Сборная России по биатлону выиграла серебряную медаль в женской эстафете, в командном спринте по лыжным гонкам российские мужчины и женщины завоевали по бронзе. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Играх-2022.

Шашилов сообщил о своём уходе из сборной России.

Ступак и Непряева завоевали бронзу командного спринта на ОИ в Пекине.

Большунов вышел на третье место по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.

Российские лыжники завоевали рекордное количество медалей на ОИ-2022.

Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на ОИ-2022 в Пекине.

МОК сообщил, что результат фигуристки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным.

МОК сообщил, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.

В МОК сообщили, что проба Б фигуристки Валиевой ещё не вскрыта.

Косторная досрочно завершила сезон после травмы руки.

Хачатурянц заявил, что РПЛ не планирует расширение лиги.

В Минспорте прокомментировали новость о достижении соглашения с РФС по лимиту на легионеров.

Ранее Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 12-го дня Олимпиады в Пекине.