Косторная досрочно завершила сезон после травмы руки
- РИА Новости
«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то суперрежим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Сроки восстановления травмы руки — шесть недель», — цитирует Косторную «Матч ТВ».
Напомним, что российская фигуристка из-за аналогичной травмы руки пропустила чемпионаты России и Европы, что не позволило ей отобраться на Олимпийские игры в Пекине.
Плющенко заявил, что для него победительница короткой программы — Щербакова.