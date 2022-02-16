Косторная досрочно завершила сезон после травмы руки

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная досрочно завершила сезон из-за перелома левой руки.

«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то суперрежим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Сроки восстановления травмы руки — шесть недель», — цитирует Косторную «Матч ТВ».

Напомним, что российская фигуристка из-за аналогичной травмы руки пропустила чемпионаты России и Европы, что не позволило ей отобраться на Олимпийские игры в Пекине.

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