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Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на ОИ-2022 в Пекине

16.02.2022, 15:20 |

Российский фристайлист Илья Буров стал обладателем бронзовой медали в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на ОИ-2022 в Пекине
  • ©Cameron Spencer/Getty Images

По итогам своего выступления российский фристайлист получил 114,93 балла.

Победу одержал китаец Гуанпу Ци. Второе место занял Александр Абраменко с Украины.

Ранее американец Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле.

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