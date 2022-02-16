Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на ОИ-2022 в Пекине

По итогам своего выступления российский фристайлист получил 114,93 балла.
Победу одержал китаец Гуанпу Ци. Второе место занял Александр Абраменко с Украины.
Ранее американец Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле.
Российский фристайлист Илья Буров стал обладателем бронзовой медали в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
По итогам своего выступления российский фристайлист получил 114,93 балла.
Победу одержал китаец Гуанпу Ци. Второе место занял Александр Абраменко с Украины.
Ранее американец Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле.