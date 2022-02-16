Большунов вышел на третье место по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал восемь олимпийских медалей за свою карьеру, выйдя на третье место в истории лыжных гонок по суммарному количеству олимпийских наград.

Завоевав бронзу в командном спринте, Большунов выиграл свою восьмую олимпийскую медаль. На Играх-2018 россиянин трижды становился серебряным призёром и ещё один раз занимал третье место на пьедестале почёта. На Олимпиаде-2022 в Пекине, помимо одной бронзы, 25-летний лыжник завоевал два золота и серебро.

По суммарному количеству медалей Большунов уступает лишь норвежцу Бьёрну Дэли (12 олимпийских медалей) и шведу Сикстену Ернбергу (девять).

Ранее сообщалось, что Большунов и Терентьев стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте.