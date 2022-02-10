Валиеву не отстранили от Игр-2022, WADA может опротестовать решение МОК: главное к утру

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МОК принял решение не отстранять Камилу Валиеву от участия в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, WADA может опротестовать это решение. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

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WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой.

Трусова упала с двойного акселя на тренировке на Играх-2022 в Пекине.

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Валиева не отстранена от участия в Играх-2022.

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