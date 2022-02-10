Валиеву не отстранили от Игр-2022, WADA может опротестовать решение МОК: главное к утру

Австрийский горнолыжник Штрольц стал олимпийским чемпионом в комбинации.
ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям.
WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой.
Трусова упала с двойного акселя на тренировке на Играх-2022 в Пекине.
Американец Чен завоевал золото Олимпиады-2022 в фигурном катании.
Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.
Семененко с ошибками исполнил произвольную программу на Играх-2022.
Валиева не отстранена от участия в Играх-2022.
В МОК отказались комментировать спекуляции вокруг ситуации с Валиевой.
Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине.
Американка Ким завоевала золото Олимпиады-2022 в хафпайпе.
Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине.
Мозалёв с двумя падениями исполнил произвольную программу на Играх-2022.
Благодаря дублю Жиру «Милан» обыграл «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии.
Спортивный юрист объяснил, в каких случаях сборную России могут лишить золота в связи с допинг-тестом Валиевой.
Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.
В Госдуме заявили, что есть заказ унизить российских спортсменов на Олимпиаде-2022.
«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного ЧМ.
Швейцарская хоккеистка сдала положительный тест на коронавирус перед матчем с Россией.
Ранее сообщалось, что в шестой день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей.