Мозалёв с двумя падениями исполнил произвольную программу на Играх-2022

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Россиянин Андрей Мозалёв не без ошибок исполнил произвольную программу в соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Россиянин получил за прокат произвольной программы 156,28 балла. В Сумме — 233,33. Мозалёв не участвует в борьбе за медали в мужском одиночном катании.

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга упал с четверного сальхова, потом сделал каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной аксель — двойной тулуп, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной аксель, каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Игры-2022 проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение совета Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в фигурном катании.