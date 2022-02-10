Авербух — о поднятии возрастного ценза: это порадует Щербакову и Трусову

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение совета Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в фигурном катании.
Авербух — о поднятии возрастного ценза: это порадует Щербакову и Трусову
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«Думаю, это точно порадует в первую очередь Аню Щербакову и Сашу Трусову, которые уже взрослеют. Они смогут продолжить свою карьеру и раскрыться ещё больше», — сказал Авербух в эфире радио «Звезда». 

Он также добавил, что тренеры изменят подготовку, делая упор на взрослом катании. По мнению Авербуха, Россия в любом случае не отдаст лидерство в женском одиночном катании.

ISU планирует, что с сезона-2023/24 во взрослых соревнованиях смогут участвовать спортсмены с 16 лет, а с сезона-2024/25 — с 17.

Ранее Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.

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