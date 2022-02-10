В МОК отказались комментировать спекуляции по ситуации с Валиевой

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Играх-2022 в Пекине.

«Я не буду комментировать спекуляции. Не буду комментировать юридическую сторону дела. Мы должны терпеливо ждать, пока это дело придёт к какому-то заключению», — заявил Адамс на пресс-конференции в Пекине.

Российская фигуристка Камила Валиева на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Валиева 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.

Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 стал допинг-тест Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение совета Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в фигурном катании.