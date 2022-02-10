В МОК отказались комментировать спекуляции по ситуации с Валиевой

«Я не буду комментировать спекуляции. Не буду комментировать юридическую сторону дела. Мы должны терпеливо ждать, пока это дело придёт к какому-то заключению», — заявил Адамс на пресс-конференции в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Валиева 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.
15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.
Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 стал допинг-тест Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.
Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение совета Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в фигурном катании.