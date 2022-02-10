НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине
10.02.2022, 06:08 |

Россиянин Марк Кондратюк не без ошибок исполнил произвольную программу в соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Кондратюк с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпиаде в Пекине
  • AP
  • © David J. Phillip

18-летний фигурист из Подольска получил за свой прокат 162,71 балла . В сумме — 248,82.

Кондратюк исполнил чисто четверной тулуп. Потом были степ-аут на трикселе и «бабочка». Во второй половине проката он сделал четверной сальхов-двойной тулуп, тут же пошёл на ещё один четверной сальхов, добавил к нему тройной через ойлер с падением. Завершил выступление каскадом тройной лутц-двойной тулуп.

Кондратюк занимает пока второе место. Он не участвует в борьбе за медали.

Ранее российский фигурист Андрей Мозалев после исполнения произвольной программы на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине отказался общаться с журналистами.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ