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В шестой день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей

В шестой день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей
09.02.2022, 21:20 |

В четверг, 10 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград.

В шестой день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей
  • РИА Новости

Определится победитель в мужском одиночном катании в личном турнире, конькобежном спорте на дистанции 5000 м (женщины), лыжницы поборются в индивидуальной гонке на 10 км, также награды разыграют в санном спорте (эстафета).

Кроме того, медалисты определятся в сноуборде, фристайле и горнолыжном спорте.

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В произвольной программе по фигурному катанию в составе сборной России выступят Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв.

Ранее Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала, сборная России по хоккею стартовала с победы на ОИ.

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