В шестой день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей

Определится победитель в мужском одиночном катании в личном турнире, конькобежном спорте на дистанции 5000 м (женщины), лыжницы поборются в индивидуальной гонке на 10 км, также награды разыграют в санном спорте (эстафета).
Кроме того, медалисты определятся в сноуборде, фристайле и горнолыжном спорте.
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
В произвольной программе по фигурному катанию в составе сборной России выступят Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв.
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