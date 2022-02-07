Фигуристы завоевали золото в командном турнире, прыгуны с трамплина — серебро: итоги 7 февраля

Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине.
Сборная России по фигурному катанию во второй раз в истории выиграла командный турнир ОИ.
Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе на Олимпиаде.
Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы ОИ из-за России.
Россия впервые с 1968 года завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина.
Немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку на 15 км на ОИ в Пекине.
Нигматуллина призналась, что не понимает причины десяти промахов в индивидуальной гонке.
Американская горнолыжница О'Брайен сломала ногу на финише олимпийской трассы.
Норвежский журналист считает, что Большунова и других россиян не должно быть на ОИ-2022.
Трусова приземлила пять четверных в произвольной программе на тренировке в Пекине.
Хоккеистки Канады и России вышли играть в защитных масках на ОИ-2022.
Лукашенко объяснил, почему не поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин.
Йохауг отреагировала на материал The Guardian, в котором напомнили о её допинге.
Хоккеист «Питтсбурга» Малкин попал в коронавирусный протокол.
Фёдор Емельяненко назвал имена соперников, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.
Ранее сообщалось, что в четвёртый день Олимпиады в Пекине будет разыграно десять комплектов медалей.