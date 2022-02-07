Фигуристы завоевали золото в командном турнире, прыгуны с трамплина — серебро: итоги 7 февраля

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Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, прыгуны с трамплина впервые с 1968 взяли медали на Играх, а женская сборная по хоккею вынуждена была провести матч с Канадой в защитных масках. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине.

Сборная России по фигурному катанию во второй раз в истории выиграла командный турнир ОИ.

Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе на Олимпиаде.

Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы ОИ из-за России.

Россия впервые с 1968 года завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина.

Немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку на 15 км на ОИ в Пекине.

Нигматуллина призналась, что не понимает причины десяти промахов в индивидуальной гонке.

Американская горнолыжница О'Брайен сломала ногу на финише олимпийской трассы.

Норвежский журналист считает, что Большунова и других россиян не должно быть на ОИ-2022.

Трусова приземлила пять четверных в произвольной программе на тренировке в Пекине.

Хоккеистки Канады и России вышли играть в защитных масках на ОИ-2022.

Лукашенко объяснил, почему не поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин.

Йохауг отреагировала на материал The Guardian, в котором напомнили о её допинге.

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин попал в коронавирусный протокол.

Фёдор Емельяненко назвал имена соперников, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.

Ранее сообщалось, что в четвёртый день Олимпиады в Пекине будет разыграно десять комплектов медалей.