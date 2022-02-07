Лукашенко объяснил, почему не поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин

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Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что не поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин в связи с действующими против него санкциями.

«Да. Это главная причина, потому что я под санкциями, я и руководитель Национального олимпийского комитета, он же мой сын Виктор, — мы оба под санкциями», — заявил белорусский президент.

Он отметил, что Международный олимпийский комитет, проводящий мероприятие, «жёстко поставил перед Пекином вопрос». По его словам, белорусские власти в это не ввязываются, чтобы «не доставлять друзьям какие-то неудобства».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в ходе переговоров назвали дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине доказательством попыток политизации спорта.