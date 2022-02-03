Главы МИД России и Китая назвали бойкоты Олимпийских игр попыткой политизации спорта

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в ходе переговоров назвали дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине доказательством попыток политизации спорта.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились, что дипломатический бойкот Олимпиады является очередным доказательством попыток политизации спорта и грубым нарушением духа Олимпийской хартии, в особенности принципа политической нейтральности на спортивных мероприятиях», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Вместе с этим Лавров пожелал Ван И успешного и зрелищного проведения XXIV зимних Олимпийских игр.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» высказался против политизации спорта.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал бессмысленным дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны властей США, Великобритании, Канады и Австралии.