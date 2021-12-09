Поздняков назвал бессмысленным дипломатический бойкот ряда стран ОИ в Пекине
- РИА Новости
«Все подобного рода демарши являются абсолютно бессмысленными. Я лично не могу их поддерживать. Все мы помним 1980 и 1984 годы. Исходя из событий прошлого, мы можем сказать, что олимпийское движение успешно дистанцируется от политизации», — цитирует Позднякова Sport24.
Официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания, Канада и Австралия. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.
Ранее в КНР предупредили Запад о последствиях дипломатического бойкота ОИ-2022.