В КНР предупредили Запад о последствиях дипломатического бойкота ОИ-2022

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Китай предупредил западные страны, что они «поплатятся» за дипломатический бойкот Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
В КНР предупредили Запад о последствиях дипломатического бойкота ОИ-2022
  • Reuters

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой Олимпийских игр для политических манипуляций неприемлемо... и они неизбежно поплатятся за свои неправомерные действия», — цитирует AFP официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены этих стран будут участвовать в Играх.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят доминировать на своих правилах и в данном контексте стоит говорить о развале мирового спорта в интересах Вашингтона.

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