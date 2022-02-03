Путин высказался против политизации спорта

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В последнее время активизировались попытки политизировать спорт, это противоречит духу Олимпиады. Об этом в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» написал российский лидер Владимир Путин.

Статья опубликована на сайте Кремля.

«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям», — написал Путин.

По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии».

Российский лидер подчеркнул, что сила и величие спорта заключаются в том, что «он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой».

Ранее Владимир Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи также заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) со стороны США.