Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

15-летняя спортсменка стала первой женщиной, которая приземлила на Играх четверной прыжок (четверной сальхов), первой исполнила каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), первой в истории сделала два четверных прыжка в одной программе, а также стала первой женщиной, выполнившей в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев ответил, стоит ли убрать возможность замен в командном турнире фигуристов на ОИ.