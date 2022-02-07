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Тарпищев ответил на вопрос, стоит ли убрать возможность замен в командном турнире фигуристов на ОИ

Тарпищев ответил на вопрос, стоит ли убрать возможность замен в командном турнире фигуристов на ОИ
07.02.2022, 08:47 |

Член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, нужно ли модифицировать командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, убрав из него возможность замен.

Тарпищев ответил на вопрос, стоит ли убрать возможность замен в командном турнире фигуристов на ОИ
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

«Это, несомненно, добавило бы интереса. Сильнейшие всегда интересны зрителям», — сказал Тарпищев RT.

Ранее Тарпищев высказался об отсутствии замен в сборной России по фигурному катанию на ОИ.

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