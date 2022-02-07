Тарпищев ответил на вопрос, стоит ли убрать возможность замен в командном турнире фигуристов на ОИ

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Член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, нужно ли модифицировать командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, убрав из него возможность замен.

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