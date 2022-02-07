Тарпищев высказался об отсутствии замен в сборной России по фигурному катанию на ОИ

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, почему в сборной России по фигурному катанию не производились замены в командном турнире на Олимпиаде.

«В данном случае я бы действовал в интересах спортсменов. Представляете, что такое менять человека, у которого всё в порядке, который готов выступать и рвётся в бой? Мы уже не рисковали результатом? Это так, но, с другой стороны, где гарантия, что не случился бы конфликт интересов и внутри команды не начался бы раздрай? В таких случаях лучше не рисковать», — сказал Тарпищев RT.

По его словам, не стоит ломать то, что и так хорошо действует, а состав всегда должен определяться по итогам результатов спортсмена.

«Благодаря этому, считаю, и прожили в теннисе 50 лет без каких-то видимых скандалов. Потому что я всегда стоял на позиции: спортсмен — это главное. Все остальные — это обслуживающий персонал. Тренеры в том числе. А для тренера главное — это иметь терпение. И не дать ни малейшего повода для того, чтобы с тобой не считались. А кроме того, я вообще не считаю правильным производить замены только ради того, чтобы кто-то получил лишнюю медаль», — добавил Тарпищев.

Ранее глава ФФККР оценил победу российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде.