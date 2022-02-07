Глава ФФККР оценил победу российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился эмоциями после победы национальной сборной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень благодарен и спортсменам, и тренерам. Они постарались сделать максимум для этого золота. Все молодцы! Было очень сложно. Расписание вы сами видели», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Он отметил, что спортсменам приходилось вставать в 03:30, чтобы отправиться на тренировку, которая начиналась в 06:00.

«Но все справились. Поэтому от всей души поздравляю спортсменов, тренеров и страну!» — добавил Горшков.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские фигуристы показали свой уровень.