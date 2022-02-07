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Губерниев заявил, что российские фигуристы показали свой уровень

Губерниев заявил, что российские фигуристы показали свой уровень
07.02.2022, 08:17 |

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал золото российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Губерниев заявил, что российские фигуристы показали свой уровень
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  • © guberniev_dmitry

«Я говорил, что после вчерашнего выступления нужно было просто показать свой уровень», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что у российской команды чувствуется уверенность, чего он пожелал и остальным спортсменам.

«Несмотря на все свои «не могу», фигуристы показали свой уровень, а где-то даже и больше», — добавил Губерниев.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. Россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на первое место в медальном зачёте Игр в Пекине.

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