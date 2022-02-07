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Нигматуллина призналась, что не понимает причин десяти промахов в индивидуальной гонке

Нигматуллина призналась, что не понимает причин десяти промахов в индивидуальной гонке
07.02.2022, 14:39 |

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о десяти допущенных промахах на огневых рубежах во время индивидуальной гонки на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

Нигматуллина призналась, что не понимает причин десяти промахов в индивидуальной гонке
  • Gettyimages.ru

«Условия на рубеже были идеальными. Они были практически точно такими же, как и на пристрелке. Лишь ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, поскольку было смещение из-за ослабления ветра, хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло уже что-то непонятное для меня. Я сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо. Ходом была достаточно заряжена, но не знаю, как получилось в итоге. Не думаю, что мне помешала эстафета, а что-то другое… Может быть, физическое состояние», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

В сумме на четырёх огневых рубежах россиянка допустила десять промахов и заняла 78-е место.

Ранее Миронова в стиле Клебо прокомментировала свой результат индивидуальной гонки на ОИ в Пекине.

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