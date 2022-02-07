Миронова в стиле Клебо прокомментировала результат индивидуальной гонки на ОИ в Пекине

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Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё 23-е место в индивидуальной гонке на 15 км, которая прошла на Олимпийских играх в Пекине.

«Как сказал Йоханнес Клебо, это задница. Такова моя готовность на сегодняшний день и на этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза «вдруг откуда ни возьмись». Но вот не взялось. Буду выжимать максимум из того, что есть», — сказала Миронова в микст-зоне.

Также спортсменка поделилась впечатлениями от участия на первой в своей карьере Олимпиаде.

«Для меня это в любом случае праздник. Первая Олимпиада! Я счастлива быть здесь. Здесь реально особая атмосфера. Очень круто. Каждому спортсмену желаю пережить эти эмоции. А ограничения... Не сказала бы, что это сильно чувствуется. Ну надо маску всегда носить — так мы два года это делаем», — добавила Миронова.

Российская спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах и показала лишь 39-й ход.

Ранее сообщалось, что немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку на 15 км на ОИ в Пекине.