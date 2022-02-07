Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине
- РИА Новости
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали в командном турнире. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.
Серебряные медали в прыжках с трамплина завоевала смешанная команда России, за которую выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
В сумме за три дня россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Возглавляют медальный зачёт шведы — три золотые медали. Третьими идут Нидерланды — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Ранее Матыцин поздравил российских фигуристов с золотом командного турнира на ОИ-2022.