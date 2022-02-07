Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине

В понедельник, 7 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну золотую и одну серебряную медали.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали в командном турнире. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Серебряные медали в прыжках с трамплина завоевала смешанная команда России, за которую выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

В сумме за три дня россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Возглавляют медальный зачёт шведы — три золотые медали. Третьими идут Нидерланды — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Ранее Матыцин поздравил российских фигуристов с золотом командного турнира на ОИ-2022.