Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине

Короткая ссылка
В понедельник, 7 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну золотую и одну серебряную медали.
Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине
  • РИА Новости

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали в командном турнире. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Серебряные медали в прыжках с трамплина завоевала смешанная команда России, за которую выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

В сумме за три дня россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Возглавляют медальный зачёт шведы — три золотые медали. Третьими идут Нидерланды — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Ранее Матыцин поздравил российских фигуристов с золотом командного турнира на ОИ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить