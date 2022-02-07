Матыцин поздравил российских фигуристов с золотом командного турнира на ОИ-2022
- РИА Новости
«Мы гордимся сильной командой, которая доставила огромную радость миллионам российских болельщиков. Выступления отечественных спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, наполненными прекрасно выполненных сложнейших элементов. Никита Кацалапов, капитан нашей сборной на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом, для всех же остальных это первые олимпийские медали в карьере. Уверен, что спортсмены смогут восстановить силы перед индивидуальными соревнованиями, а мы вновь насладимся их прекрасными прокатами», — приводит слова Матыцин пресс-служба Минспорта России.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка. Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.
Ранее Плющенко высказался о победе сборной России на командном турнире.