Матыцин поздравил российских фигуристов с золотом командного турнира на ОИ-2022

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о победе сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы гордимся сильной командой, которая доставила огромную радость миллионам российских болельщиков. Выступления отечественных спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, наполненными прекрасно выполненных сложнейших элементов. Никита Кацалапов, капитан нашей сборной на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом, для всех же остальных это первые олимпийские медали в карьере. Уверен, что спортсмены смогут восстановить силы перед индивидуальными соревнованиями, а мы вновь насладимся их прекрасными прокатами», — приводит слова Матыцин пресс-служба Минспорта России.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка. Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее Плющенко высказался о победе сборной России на командном турнире.