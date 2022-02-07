Плющенко высказался о победе сборной России на командном турнире

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Плющенко высказался о победе сборной России на командном турнире
  • РИА Новости

«Спустя восемь лет они сделали это! Чемпионы! Вывели Россию на первое место в командном турнире, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия — это безоговорочный лидер в мире фигурного катания! Несмотря на то что у наших забрали право выступать под национальным флагом и играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания! Мы же продолжаем болеть и поддерживать наших чемпионов! Ждём новых рекордов в личных турнирах у всей нашей сборной», — гласит пост Плющенко в Instagram.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали, набрав в сумме 74 очка. Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы ОИ из-за России.

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