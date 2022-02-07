В четвёртый день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей

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Во вторник, 8 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград в состязаниях с участием российских спортсменов.

Определится победитель в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин, конькобежцы поборются за медали на дистанции 1500 м, также награды разыграют в санном спорте (одноместные сани).

Кроме того, медалисты определятся во фристайле (биг-эйр, женщины) и сноуборде (параллельный гигантский слалом, женщины и мужчины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В индивидуальной гонке по биатлону в составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. В параллельном гигантском слаломе примут участие Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Каргалачев и Виктор Уайлд.

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