В четвёртый день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей

Определится победитель в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин, конькобежцы поборются за медали на дистанции 1500 м, также награды разыграют в санном спорте (одноместные сани).
Кроме того, медалисты определятся во фристайле (биг-эйр, женщины) и сноуборде (параллельный гигантский слалом, женщины и мужчины).
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
В индивидуальной гонке по биатлону в составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. В параллельном гигантском слаломе примут участие Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Каргалачев и Виктор Уайлд.
Ранее Аввакумова намекнула на завершение карьеры по окончании сезона.