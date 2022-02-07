Аввакумова намекнула на завершение карьеры по окончании сезона

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Россиянка Ирина Аввакумова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в прыжках на лыжах с трамплина, рассказала о планах на будущее.

«Мне уже 30 лет. Я не мужчина-спортсмен — я девушка: у меня есть семья, другие интересы в жизни. Сейчас сложно говорить, буду ли дальше выступать или будет ещё Олимпиада», — цитирует Аввакумову «РБ Спорт».

Она добавила, что вернётся к этому вопросу после окончания сезона.

Команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и принесла России первую с 1968 года медаль в прыжках с трамплина. Золото завоевали словенцы.

Ранее Климов заявил, что россияне заслуженно получили серебро в прыжках с трамплина на ОИ-2022.