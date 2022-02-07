Климов считает, что россияне заслужили серебро в прыжках с трамплина на ОИ-2022

«Я старался не обращать внимания на то, что происходит вокруг, все эти дисквалификации. Мы же боролись до конца, вся наша команда сделала свои лучшие прыжки. Мы согласны с тем, что наше серебро — это сенсация. Но мы его заслужили, если смотреть на наши результаты в предыдущие дни. Спать сегодня, наверное, долго не ляжем», — сказал Климов после выступления.
Команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и принесла России первую с 1968 года медаль в прыжках с трамплина. Первыми стали словенцы.
При этом сборные Германии, Норвегии и Японии были дисквалифицированы, что не позволило им побороться за медали.
Ранее Садреев прокомментировал серебряную медаль в миксте на ОИ-2022.