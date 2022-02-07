Садреев: после тренировочного сбора в Австрии понимал, что нам реально бороться за медаль

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Российский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Испытываю сейчас безумную радость. Она появилась, когда Женя Климов приземлился в последнем прыжке. Мысли, конечно, приходили в голову, однако я пытался их контролировать, чтобы не сглазить. А после приземления Жени понял, что случилось. И мы это сделали. Раньше я выступал на юношеских Олимпийских играх, однако здесь всё совсем по-другому. На юношеской не было таких мыслей, ощущений, что ты здесь. Уже после тренировочного сбора в Австрии понимал, что нам реально побороться за медаль. Там пришла чуйка, что сейчас буду прыгать хорошо, и я поверил в себя», — сказал Садреев после выступлений.

Команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и принесла России первую с 1968 года медаль в прыжках с трамплина. Первыми стали словенцы.

Ранее Аввакумова высказалась о серебре в миксте по прыжкам с трамплина.