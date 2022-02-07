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Аввакумова — о серебре в миксте по прыжкам с трамплина: необходимо переварить это всё

Аввакумова — о серебре в миксте по прыжкам с трамплина: необходимо переварить это всё
07.02.2022, 19:01 |

Россиянка Ирина Аввакумова, выступающая в прыжках на лыжах с трамплина, поделилась своими эмоциями после завоевания серебряной медали в составе смешанной команды на Олимпийских играх в Пекине.

Аввакумова — о серебре в миксте по прыжкам с трамплина: необходимо переварить это всё
  • ©Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

«Даже без всех этих дисквалификаций если смотреть на наши результаты в индивидуальных стартах, мы реально заслужили медаль. Вчера общалась с друзьями. Они сказали: «Вы же действительно можете». Я ответила, что рассчитываю как минимум на третье место. Теперь необходимо переварить это всё, нужно какое-то время. Такого ведь никогда не было, если говорить о командных прыжках», — сказала Аввакумова после соревнований.

Команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и принесла России первую с 1968 года медаль в прыжках с трамплина. Первыми стали словенцы.

Ранее в Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на ОИ-2022.

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