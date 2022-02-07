Аввакумова — о серебре в миксте по прыжкам с трамплина: необходимо переварить это всё

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Россиянка Ирина Аввакумова, выступающая в прыжках на лыжах с трамплина, поделилась своими эмоциями после завоевания серебряной медали в составе смешанной команды на Олимпийских играх в Пекине.

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