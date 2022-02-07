В Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на ОИ-2022

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Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский поделился эмоциями от серебра сборной России в миксте на Олимпийских играх в Пекине.

«В команде всегда важно, чтобы четыре человека выступили ровно, чтобы не вышло ЧП. Выступить ровно у нас получилось, ребята отработали в свою силу, по максимуму. Что же касается ЧП, на этапах Кубка мира нас постоянно дисквалифицировали за комбинезоны. Потому мы обратили на это внимание и специально послали с командой человека, который занимается лишь комбинезонами. Раньше мы никогда такого не делали. Но поняли ошибку, на Олимпийские игры послали человека, который два года в команде занимается только комбинезонами. Главный тренер Плехов предложил этот вариант, президиум его поддержал», — цитирует слова Славского «Чемпионат».

Команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и принесла России первую с 1968 года медаль в прыжках с трамплина.

Победу в командном турнире одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третьими стали канадцы (855,6).

Ранее Губерниев назвал великим успехом серебро сборной России в прыжках с трамплина на ОИ-2022.