Губерниев назвал великим успехом серебро сборной России в прыжках с трамплина на ОИ-2022

«Россия творит историю! У нас не было медали в этой дисциплине 54 года. И мы выигрываем серебро. Это фантастика, прогресс был очевиден за последние годы. Я очень рад за всех, это выдающийся результат! Были времена, когда у нас не было даже трамплинов. Это великий успех! Всех поздравляю. Потрясающе!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Победу в смешанном командном турнире одержала команда Словении. Третьими стали канадцы.
Ранее сообщалось, что Россия впервые с 1968 года завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина.