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Губерниев назвал великим успехом серебро сборной России в прыжках с трамплина на ОИ-2022

Губерниев назвал великим успехом серебро сборной России в прыжках с трамплина на ОИ-2022
07.02.2022, 17:37 |

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о серебряной медали сборной России в миксте по прыжкам на лыжах с трамплина.

Губерниев назвал великим успехом серебро сборной России в прыжках с трамплина на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Россия творит историю! У нас не было медали в этой дисциплине 54 года. И мы выигрываем серебро. Это фантастика, прогресс был очевиден за последние годы. Я очень рад за всех, это выдающийся результат! Были времена, когда у нас не было даже трамплинов. Это великий успех! Всех поздравляю. Потрясающе!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Победу в смешанном командном турнире одержала команда Словении. Третьими стали канадцы.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 1968 года завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина.

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