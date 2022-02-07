Норвежский журналист считает, что Большунова и других россиян не должно быть на ОИ-2022

«Александр Большунов завоюет столько золотых медалей, сколько сумеет. Единственная проблема — его и других россиян не должно быть на этих Олимпийских играх. Большунов был настолько великолепен, что мог себе позволить начать праздновать и хлопать уже на последнем километре трассы. По традиции всех побеждающих с таким отрывом финишировал, размахивая флагом. Но это был не российский триколор — это флаг ОКР», — написал журналист в своей статье на сайте NRK.
Также Сальдтведт заявил, что за допинговый скандал Россию нужно было полностью исключить на два года.
«Два года полного исключения, и никакого использования российского флага — это было бы воспринято как настоящее наказание для России. В противном случае вердикт никакого значения не имеет. На пресс-конференции Большунова спросили о допинге, что вызвало у него возмущение. Однако такие вопросы будут задавать и дальше», — добавил журналист.
6 февраля Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Вторым стал другой россиянин — Денис Спицов. Третье место занял финн Ийво Нисканен.
Ранее Вяльбе назвала Большунова величайшим лыжником в российской истории.