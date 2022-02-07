Норвежский журналист считает, что Большунова и других россиян не должно быть на ОИ-2022

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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

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