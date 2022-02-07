Вяльбе назвала Большунова величайшим лыжником в российской истории

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Александра Большунова величайшим лыжником в истории страны после его победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«В российской истории Большунов однозначно величайший лыжник. Таких крутых результатов у нас точно не было. Легков же не становился чемпионом мира. Но я хочу, чтобы у Саши это было маленькое начало большого будущего. Чтобы были и вторая, и третья… Саша точно ещё долго будет бегать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на ОИ-2022.

Ранее рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей объяснил, почему Большунов не был наказан за инцидент в боксе с норвежцем Йоханнесом Клебо.